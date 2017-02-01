«Голосу Америки» 1 февраля исполнилось 75 лет.

Международная сеть, базирующаяся в Вашингтоне, сегодня вещает на 47 языках на более чем двух с половиной тысячах теле- и радиоканалов, предоставляет контент для мобильных устройств, общается с аудиторией в социальных сетях.

В принятом в 1976 году уставе «Голоса Америки» говорится, что его сотрудники обязаны «служить надежным и авторитетным источником новостей», предоставляя «точную, объективную и полную» информацию.

Вещание радиостанции началось 1 февраля 1942 года – на коротких волнах на Германию транслировалась 15-минутная передача из Нью-Йорка. К концу Второй мировой войны «Голос Америки» вещал на 40 языках, программы состояли из новостей, аналитических комментариев и музыки.

По данным на 2016 год, аудитория «Голоса Америки» на всех платформах составляла 236 миллионов человек в неделю.