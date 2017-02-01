Посольство США: Граждане Узбекистана, как и раньше, могут продолжать подавать заявления на получение виз

27 января 2017 года президент США подписал указ о временном приостановлении въезда в Соединенные Штаты для иностранных граждан из семи стран. Гражданам Узбекистана, планирующим совершить поездку в Соединенные Штаты, следует обратить внимание, что данное распоряжение не относится к гражданам Узбекистана при условии, что они одновременно не имеют гражданства следующих стран: Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливия, Йемен или Сомали. Граждане Узбекистана, как и раньше, могут продолжать подавать заявления на получение всех категорий виз, сообщается на сайте посольства США в Узбекистане.

Граждане Республики Узбекистан по-прежнему могут воспользоваться «Программой обращения за неиммиграционной визой без прохождения собеседование», которое позволяет некоторым заявителям не проходить собеседование с консульским офицером. Следующие категории граждан соответствуют условиям данной программы:

Заявители, обращающиеся за обновление визы, истекшей не более двенадцати месяцев назад (виза должна быть той же категории).

– Заявители в возрасте до 14 лет;

– Заявители в возрасте старше 79 лет;

– Заявители на получение дипломатических и официальных виз.

27 января 2017 года указом Президента США временно приостановлена выдача виз иностранным гражданам из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Указ вступает в силу немедленно до дальнейшего уведомления.

«Если вы являетесь гражданином или имеете двойное гражданство одной из этих стран, пожалуйста, не назначайте собеседование на получение визы США и не осуществляйте оплату визовых сборов. Если у вас уже назначено собеседование, пожалуйста, не приходите на него, так как мы не сможем проводить собеседование. Обратите внимание, что определенные поездки, осуществляемые в официальных правительственных целях, в целях, связанных с официальным бизнесом или совершаемые от имени специализированных международных организаций, от имени Организации Североатлантического договора или поездки некоторых официальных лиц не попадают под действие указа», – сообщается на сайте посольства США.