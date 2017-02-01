В Туркменистане популярный певец приговорен к 7 годам заключения

Как утверждают источники, Палвана Халмурадова обвинили в незаконных валютных операциях. Напомним, что ранее сообщалось об осуждении еще одного популярного туркменского певца Назира Хабибова.

Первые слухи о том, что у Палвана Халмурадова возникли проблемы появились еще осенью прошлого года, после того как певец внезапно пропал из вида. Кроме того, популярный певец уже несколько лет не появлялся на телевидении, ему не разрешали давать концерты на сценах республики. Причиной такого запрета стало то, что Халмурадов в последние годы начал петь песни на религиозные темы.

Однако официальные обвинения, предъявленные Халмурадову, не имеют отношения к его творчеству. По данным источников, в аэропорту был задержан некий мужчина с крупной суммой денег. «Там было около 70 тысяч долларов. Из Туркменистана разрешено вывозить не более 10 тысяч долларов. При допросе задержанный указал, что деньги принадлежат Халмурадову», – рассказал собеседник.

Отмечается, что если бы певца судили за какое-либо отношение к религиозным правонарушениям, то он бы получил гораздо больший срок. «После ареста, во время следствия Палвана держали в СИЗО с минимальной безопасностью. Если бы его обвиняли в серьезных преступлениях, к нему не было бы такого мягкого отношения», – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что еще один популярный туркменский певец Назир Хабибов в октябре прошлого года был приговорен к 15 годам (по другим сообщениям к 12 годам) лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков.