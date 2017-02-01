В Азербайджане уничтожены предполагаемые террористы

Силами безопасности Азербайджана уничтожены четыре предполагаемых участника террористической группы, сообщает служба государственной безопасности Азербайджана.

По заявлению службы, они были убиты в спецоперации 31 января, начатой после того, как подозреваемые открыли огонь по сотрудникам сил безопасности. Пятый предполагаемый участник этой группы помещен под стражу.

Согласно информации службы, подозреваемые были связаны с некой зарубежной религиозной экстремистской группировкой и готовили серию террористических актов на территории Азербайджана. Где именно проходила спецоперация, в заявлении спецслужбы не уточняется.