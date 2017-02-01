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Новости

В Азербайджане уничтожены предполагаемые террористы

Сотрудники сил безопасности Азербайджана. Иллюстративное фото.

Сотрудники сил безопасности Азербайджана. Иллюстративное фото.

Силами безопасности Азербайджана уничтожены четыре предполагаемых участника террористической группы, сообщает служба государственной безопасности Азербайджана.

По заявлению службы, они были убиты в спецоперации 31 января, начатой после того, как подозреваемые открыли огонь по сотрудникам сил безопасности. Пятый предполагаемый участник этой группы помещен под стражу.

Согласно информации службы, подозреваемые были связаны с некой зарубежной религиозной экстремистской группировкой и готовили серию террористических актов на территории Азербайджана. Где именно проходила спецоперация, в заявлении спецслужбы не уточняется.

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