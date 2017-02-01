Опрос: большинство россиян смирились с кризисом в экономике

Почти 80 процентов опрошенных россиян считают, что экономика страны находится в состоянии кризиса, следует из социологического опроса, проведенного российским аналитическим центром.

По данным «Левада-Центра», 18 процентов опрошенных считает, что этот кризис продлится год, 22 процента полагает, что кризис будет ощущаться не менее двух лет, еще 22 процента думают, что кризис растянется на гораздо более продолжительный срок, а его последствия будут проявляться еще много лет. О том, что в России сейчас нет экономического кризиса, заявили 17 процентов респондентов.

Опрос был проведен в 48 регионах. Полученные цифры означают, что большинство россиян фактически смирились с кризисным состоянием экономики, заявила российскому сайту РБК социолог «Левада-центра» Марина Красильникова.