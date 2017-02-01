Четыре штата и город Сан-Франциско судятся с администрацией Трампа

Во вторник три штата объявили о том, что оспаривают в судах законность президентского указа Дональда Трампа, согласно которому приостановлен въезд в США граждан семи стран и прекращен на неопределенное время прием в страну беженцев.

Во вторник Нью-Йорк, Виргиния и Массачусетс присоединились к иску штата Вашингтон, в котором утверждается, что указ Дональда Трампа противоречит Конституции США, поскольку он нацелен против граждан мусульманских стран, то есть дает основания говорит о дискриминации по религиозному принципу. Согласно Белому дому, президентский указ, вступивший в силу в прошлую пятницу, направлен на укрепление безопасности Соединенных Штатов.

Сан-Франциско стал первым городом, обратившимся в суд с иском о незаконности президентского указа, согласно которому может быть сокращена федеральная помощь городам, отказывающимся выдавать иммиграционной службе нелегальных мигрантов, проживающих в этих городах. Сан-Франциско называет это требование президента «грубым нарушением» суверенитета города. Федеральная исполнительная власть, по мнению генерального прокурора Сан-Франциско, не имеет права заставлять муниципальных официальных лиц обеспечивать выполнение федеральных законов.

Согласно опросу, проведенному в последние два дня, 49 процентов американцев поддерживают указ о приостановлении въезда в США граждан семи стран, 41 процент опрошенных не согласен с этим решением. Опрос был проведен по заказу информационного агентства Reuters.