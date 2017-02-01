В Англии вступил в силу закон о посмертном помиловании геев

В Англии и Уэльсе посмертно помилованы тысячи гомосексуальных и бисексуальных мужчин, осужденных за сексуальные контакты с мужчинами. Утверждение так называемого закона Алана Тьюринга означает, что с 49-ти тысяч мужчин будут сняты обвинения в действиях, которые больше не считаются незаконными. Закон получил официальную королевскую санкцию и вступил в силу.

Ныне живущие осужденные за гомосексуализм также могут вернуть себе доброе имя. У них есть возможность пройти юридическую процедуру, в ходе которой запись об их судимости удаляется из архивов.

Алан Тьюринг, в честь которого назван закон - известный математк, который во время Второй мировой войны внес решающий вклад во взлом шифров, генерируемых немецкой машиной «Энигма». После войны он был осужден по действовавшему тогда закону, согласно которому преследовали гомосексуальных мужчин, и спустя два года после вынесения приговора покончил с собой. В 2013 году он был посмертно помилован королевой Елизаветой II.