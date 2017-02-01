Дипломаты США протестуют против запрета на въезд

Государственный департамент США подтвердил, что около 900 американских дипломатов со всего мира выразили протест против временного запрета, введенного президентом Дональдом Трампом на въезд в США беженцев, а также гостей из семи преимущественно мусульманских стран.

Сообщается, что 31 января по специальным каналам, которые чиновники могут использовать для выражения инакомыслия, был передан меморандум, выражающий несогласие с официальной политикой.

Через день после того, как Трамп уволил исполняющего обязанности генерального прокурора из-за отказа защищать его решения в суде, представитель Белого дома Шон Спайсер предупредил карьерных дипломатов, что «речь идет о безопасности Америки», и они должны либо «исполнять программу или покинуть ведомство».

Дипломаты пожаловались, что новый исполнительный указ приведет к ухудшению отношений с мусульманскими странами, послужит разжиганию антиамериканских настроений, и повредит тем, кто имеет законные основания посетить США.

Они считают, что нынешняя политика «идет вразрез с основными американскими ценностями недискриминации, честной игры, и теплого приема». «Мы лучше, чем этот запрет», – заявили дипломаты.

Указ Трампа запрещает посетителям из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена прибывать в США в течение 90 дней. На 120 дней запрещен прием беженцев и на неопределенный срок запрещен въезд сирийским беженцам.