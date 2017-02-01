Гражданке Узбекистана, оставившей своего младенца в мороз на улице, грозит уголовное наказание

Матерью 10-месячного малыша, найденного 29 января в Пулковском парке в Санкт-Петербурге, оказалась 22-летняя гражданка Узбекистана. По данным полиции, в отношении женщины, которая будучи в пьяном состоянии оставила своего малолетнего ребенка на морозе, возбуждено уголовное дело. До окончания следствия ребенок будет находиться в больнице.

На брошенного в коляске в Пулковском парке младенца обратила внимание одна из местных жительниц. Это произошло 29 января этого года, в 10:30 вечера по местному времени.

​В официальном сообщении полиции Санкт-Петербурга говорится о том, что находившегося в коляске десятимесячного мальчика азиатской внешности немедленно отправили в больницу им. В.В. Цимбалина.

Учитывая, что мальчик был хорошо одет и находился в недешевой детской коляске, изначально сотрудники правоохранительных органов исключили версию о том, что он был брошен и предположили, что, возможно, с его матерью произошел какой-то несчастный случай.

В разговоре с репортером «Озодлика» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко сообщил о том, что мать брошенного в парке ребенка, чье имя пока не разглашается, сама явилась в отделение полиции.

– Его матерью оказалась 22-летняя женщина. В настоящее время она отвечает на вопросы полиции о том, по какой причине и каким образом она оставила своего ребенка в парке. Рассматривается вопрос о привлечении мигрантки к уголовной ответственности, – сообщил нашему радио Вячеслав Степченко.

В отделении полиции Московского района нашему репортеру сообщили, что в отношении матери брошенного ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности» Уголовного кодекса РФ.

– По факту оставления в опасности грудного ребенка возбуждено уголовное дело. Ребенок здоров, он отправлен в медучреждение, – сказал коротко сотрудник дежурной части отделения полиции Московского района Санкт-Петербурга.

Как удалось выяснить репортеру «Озодлика» в полиции Санкт-Петербурга, в минувшее воскресенье, молодая женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошла с ребенком гулять в парк. Но в парке пьяная женщина, оставив ребенка в коляске, вернулась обратно домой. Проснувшись утром, она полдня искала своего ребенка на улице. Только в 19 часов по местному времени женщина обратилась к полицейским, стоявшим на проспекте «Москва», и сообщила им о пропаже своего младенца.

В отделении полиции Московского района репортеру нашего радио сообищили о том, что матерью брошенного ребенка является 22-летняя гражданка Узбекистана, зарегистрированного в том же районе. Отец ребенка, по данным полиции, является гражданином России и проживает в городе Москве. Женщина также предоставила сотрудникам правоохранительных органов документы, подтверждающие, что она является биологической матерью брошенного ребенка.

В Центре медицинской и социальной реабилитации детей им. В.В. Цимбалина репортеру «Озодлика» сообщили, что пока ребенок находится под наблюдением врачей и не будет отдан матери до завершения следствия по уголовному делу.

– Ребенка к нам доставили 30 января, в 00:30 по местному времени. Состояние у него не плохое. Его обследовали, накормили. У ребенка был выявлен рахит, сейчас ему необходимо пройти лечение, – сообщила нашему радио главный врач Центра Надежда Григорьева.

Также она добавила, что к счастью ребенка в день, когда мать бросила его в парке, погода в Санкт-Петербурге была сравнительно теплой, что и спасло младенца от замерзания.

Гражданка Узбекистана, обвиняемая в халатности, находится в отделении полиции.

В последнее время радио «Озодлик» часто сообщает о случаях, когда граждане Узбекистана бросают, либо пытаются продать своих детей в России.

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