Местные власти в Фергане призывают жителей не жаловаться в вышестоящие инстанции

По инициативе хокимията (администрации) Ферганского района одноименной области среди жителей распространяются листовки, в которых граждан призывают не жаловаться в вышестоящие инстанции при наличии какой-либо проблемы и просят вместо этого обращаться в махаллинский сход граждан.

В течение последних двух недель махаллинские активисты в Ферганском районе одноименной области ходят по домам местных жителей и раздают им листовки.

Как сообщила «Озодлику» жительница махалли «Бахор» в селе «Чимён», посетившие на днях ее дом активисты вручили ей листовку и попросили при наличии какой-либо проблемы обращаться с жалобой исключительно в махаллинский комитет. ​

– Недавно ко мне домой пришли из махаллинского комитета. Сейчас они ходят по домам всех жителей и раздают им листовки. Одна листовка состоит из двух страниц. Сотрудники махаллинского комитета попросили меня в случае возникновения какой-либо проблемы обращаться сразу же к ним. «Не идите сразу в вышестоящие инстанции, мы сами решим все проблемы», сказали они мне, – рассказывает репортеру нашего радио жительница Ферганского района.

​Как заявил «Озодлику» сотрудник махаллинского схода граждан «Бахор», поручение по раздаче листовок они получили от местных властей.

– В районном хокимияте (администрации) нам поручили произвести раздачу листовок среди местных жителей. Такое поручение получили не только мы, но и все остальные махаллинские комитеты в Ферганском районе. Мы ходим по домам жителей и вручаем каждому такую листовку. В листовках написаны номера наших телефонов. Если у них возникнут проблемы, то махаллинский комитет может сам решить их. Если же мы не сможем решить проблему обратившегося к нам жителя, то, посоветовавшись, вместе с ним обратимся за помощью в вышестоящую инстанцию, – сказал сотрудник махаллинского схода граждан «Бахор» в Ферганском районе.

В копии листовки, оказавшейся в распоряжении редакции «Озодлика», говорится, в частности, следующее:

​«Прежде чем обращаться по какому-либо вопросу в вышестоящий государственный или общественный орган, Вы не должны забывать, что данный вопрос должен быть решен соответствующими региональными учреждениями».

Однако в беседе с репортером нашего радио жители Ферганского района говорят, что у них имеются такие проблемы, решение которых не зависит от местных властей.

– В нашем районе нет света, нет газа, есть проблемы с питьевой водой. Дороги не асфальтированы. Разве наши махаллинские комитеты не знают об этих проблемах? Им обо всем этом известно. Но они не могут решить эти проблемы. Об этом нужно писать в портал Мирзияева. Но пока мы не смогли об этом написать ему, так как у нас нет Интернета. Сейчас хокимы боятся за себя. Насколько больше мы будем жаловаться в Ташкент, настолько больше у них будет проблем. Поэтому они просят нас говорить о проблемах только им самим, – сказал нашему репортеру один из жителей Ферганского района.

Правозащитник из Ферганы Абдусалом Эргашев, который осводомлен о ситуации с раздачей листовок среди местных жителей, считает, что данное мероприятие проводится по личной инициативе самих глав районов.

– Во-первых, есть виртуальная приемная. Во-вторых, в Ферганскую область отправлена специальная комиссия, назначенная самим президентом, члены которой ходят по домам жителей, выслушивают их жалобы и на месте решают все проблемы. Раздача листовок, как мне кажется, осуществляется местными хокимами перед приездом к жителям членов президентской комиссии. Я считаю, что местные власти саботируют инициативу Мирзияева, внушая народу, что никто из вне не сможет решить их проблему, как сами хокимы, – сказал Абдусалом Эргашев.

Между тем, представители хокимията (администрации) Ферганского района не пожелали комментировать «Озодлику» ситуацию, связанную с распространением листовок среди местных жителей. Распространяются ли похожие листовки и в других районах Ферганской области, нашей редакции пока неизвестно.

При использовании наших материалов ссылка на сайт радио «Озодлик» обязательна