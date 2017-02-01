В Узбекистане осудили поставщицу «живого товара» в РФ

Сотрудники Управления Службы национальной безопасности по Самаркандской области пресекли деятельность канала переправки женщин в Российскую Федерацию с целью их сексуальной эксплуатации, сообщил интернет-изданию Podrobno.uz представитель силового ведомства.

В ходе оперативного мероприятия в международном аэропорту Самарканд с поличным была задержана жительница Пастдаргомского района 42-летняя Турсунхон Кадирова. Она пыталась отправить своим подельникам в России рейсом Самарканд – Москва девушку в сексуальное рабство. При этом Турсунхон Кадирова уже была осуждена в 2007 году за содержание притона и, несмотря на это, вновь взялась за противоправную деятельность.

«Для достижения своих целей Т.Кадирова вступила в сговор с членами организованной преступной группировки, действующей на территории РФ. Она подыскивала молодых девушек, которым предлагала высокооплачиваемую работу в качестве продавцов-консультантов, домработниц и официанток в коммерческих структурах Московской области. На самом же деле девушки попадали в сексуальное рабство», – отметил представитель СНБ.

Одной из таких обманутых девушек стала жительница Самарканда. Т.Кадирова приобрела ей билет на самолет до Москвы, деньги за который девушка должна была отработать в России. Для подстраховки Кадирова лично прибыла в аэропорт Самарканда, чтобы проконтролировать, как девушка улетит.

Здесь в ходе проведенной специальной операции Турсунхон Кадирову с поличным задержали оперативники СНБ. В ходе допросов выяснилось, что ранее подобным образом она уже завербовала и несколько жительниц Самаркандской области.



На суде преступница полностью признала свою вину. Она была осуждена по статьям 131 и 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и приговорена к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима.