«Интерфакс»: Задержанных за госизмену сотрудников ФСБ обвиняют в работе на ЦРУ

Арестованные по делу о госизмене сотрудники Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ обвиняются в сотрудничестве с ЦРУ США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По делу арестованы четверо подозреваемых, включая замруководителя ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова, добавил он.

«Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», – сообщил источник.

Всего по делу в качестве соучастников проходят восемь человек, рассказал «Интерфаксу» источник.

«Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля», – пояснил собеседник.

Еще один источник рассказал, что «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются». Агентство не уточняет, идет ли речь идет о предполагаемой связи арестованных сотрудников ФСБ и группы хакеров «Шалтай-болтай».

«Каждый из фигурантов занимался своим делом – кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались», – рассказал источник. Он подчеркнул, что главным в предполагаемой группе госизменников был не старший по должности.

При этом адвокат Иван Павлов, знакомый с материалами дела, утверждает, что арест сотрудников ЦИБ ФСБ и «Лаборатории Касперского» не связан с деятельностью «Шалтая-Болтая».

«У нас нет таких данных, что дело связано с «Шалтаем», – сказал он агенству RNS.

Об аресте высокопоставленного офицера ФСБ Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова стало известно 25 января. Само задержание подозреваемых произошло еще в конце прошлого года: источники описывали, что Михайлову надели светонепроницаемый мешок на голову и вывели в наручниках прямо с коллегии ФСБ.

Позже стало известно о задержании еще одного сотрудника ЦИБ ФСБ – Дмитрия Докучаева. Всех арестованных обвиняли по статье «Государственная измена», но в чем заключается их вина, известно не было.

По одной версии, опубликованной в «Новой газете», арест Михайлова связывался с кибератаками на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс. Якобы взлом пытались провести с помощью серверов, принадлежащих или арендованных россиянами Владимиром Фоменко и Павлом Врублевским. В ФСБ после проверки пришли к выводу, что фамилии американским коллегам мог сообщить именно арестованный Сергей Михайлов.

Источники «Росбалта»​ излагали другую версию: якобы Михайлов и другие сотрудники ФСБ летом 2016 года стали кураторами проекта «Шалтай-Болтай», известного публикациями взломанной переписки чиновников, в том числе захватом твиттера премьер-министра России Дмитрия Медведева.

По информации «Росбалта»​, создателя «Шалтая-Болтая» Владимира Аникеева выманили с территории Украины и задержали. Ему предъявлено обвинение по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Арест группы сотрудников ФСБ и хакеров «Шалтая-Болтая» связывался с публикацией писем из «переписки» помощника президента России Владислава Суркова.

В октябре украинский сайт «Киберхунта» опубликовал содержимое двух почтовых ящиков, предположительно принадлежащих помощнику президента России Владиславу Суркову. Массив из 2337 писем в том числе содержал документы, посвященные «плану по дестабилизации ситуации в Украине». Один из ящиков располагался в домене gov.ru, поэтому расследованием утечки занималось в том числе и ФСО, поясняет собеседник «Росбалта». Он же говорит, что публикацией «почты Суркова» занимался Аникеев.

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