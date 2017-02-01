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Новости

ООН отложила новый раунд переговоров по Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Спецпосланник ООН по Сирии отложил следующий раунд мирных переговоров в Женеве почти на две недели. Как заявил Стаффан де Мистура, это даст сирийскому правительству больше времени на обдумывание уступок, а оппозиции – на объединение делегации.

По словам спецпосланника, он намерен разослать приглашения 8 февраля и организовать переговоры 20 февраля. Де Мистура добавил, что если к тому времени делегация оппозиции не будет до конца определена, он сформирует ее сам.

Последние консультации в Женеве проходили в апреле 2016 года. За ними должен был последовать раунд в мае, который постоянно откладывается.

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