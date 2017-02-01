США впустили в страну более 870 беженцев, несмотря на запрет

Власти США разрешили въехать в страну более, чем 870 беженцам. Об этом объявил глава таможенной и пограничной службы США Кевин Макалинан.

Несмотря на введенный в действие президентом Дональдом Трампом временный запрет на прием любых беженцев и на въезд граждан семи мусульманских стран, исключение было сделано из-за сложностей в реализации этих жестких ограничений.

Запрет не поддержали и несколько профессиональных американских дипломатов.

Группа членов администрации – в том числе министр обороны Джим Мэттис, министр внутренней безопасности Джон Келли и будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон заявили, что не имели детальной информации о распоряжении Трампа.

30 января Трамп уволил исполняющую обязанности министра юстиции, представителя демократов Салли Йетс после того, как она отказалась защищать в судах указ президента и публично задалась вопросом о его конституционности.