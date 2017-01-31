В Узбекистане издана книга Шавката Мирзияева

Доклад президента Узбекистана Шавката Мирзияева «Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя», сделанный на заседании Кабинета Министров 14 января, опубликован в виде книги, сообщило УзА.

Напомним, заседание правительства было посвящено итогам развития страны в 2016 году и приоритетам экономической программы на 2017 год. В своем выступлении президент подверг критике недостатки и просчеты, допускаемые министерствами и ведомствами в управлении экономикой, ее модернизации и диверсификации. Глава государства также выдвинул предложения по устранению недостатков.

Книга выпущена на узбекском и русском языках издательско-полиграфическим творческим домом «Узбекистан».