В Джизаке за интерес к секте «Свидетели Иегова» оштрафована узбекская девушка, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на сайт администрации одноименной области.

23-летняя М.Абдурахманова проживает в джизакской махалле Жели-гули. Особых знаний о религии у нее нет. Однако девушка проявила интерес к «Свидетелям Иегова». Записала на свой смартфон видеоролик, изготовленный последователями этой секты, в дневнике вела различные записи религиозного характера, пишет интернет-издание.

Хранившиеся Абдурахмановой видеоролик и записи были обнаружены в ходе мероприятий, осуществляемых правоохранительными органами. Хранение подобных видеороликов, их прослушивание, просмотр и распространение запрещено религиозными учреждениями республики.

На судебном заседании М.Абдурахманова, давая показания, сказала, что этот видеоролик смотрела только сама, видеопродукции не распространяла. Она попросила прощения за то, что в течение года изучала евангелие, проповеди правителей Иегова, слушала песни религиозного характера. Девушка заявила, что не знала все ее действия незаконны.

Учитывая, что подсудимая не привлекалась к административной ответственности, искренне сожалеет о содеянном, суд признал Абдурахманову виновной по соответствующим статьям Административного кодекса Узбекистана и назначил в качестве наказания штраф в размере 20 минимальны окладов, или 2 миллиона 995 тысяч 500 сумов (около 425 долларов США по курсу черного рынка валют – Озодлик). Телефон и дневник были уничтожены в установленном порядке.

Следует отметить, что Узбекистан неоднократно отказывал свидетелям Иеговы в праве регистрировать свои собрания и рассматривает любую религиозную деятельность секты как незаконную.