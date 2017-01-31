Президента Кыргызстана просят раскрыть источники своего капитала

«Президент Алмазбек Атамбаев часто говорит о своем богатстве. Недавно в Индии об этом говорил. Откуда у него это богатство, как он его заработал?», – задался вопросами лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев на пресс-конференции в Бишкеке.

«Атамбаев говорит, что это богатство ему дал бог. Мне это непонятно. Мы знаем, что депутат Осмонбек Артыкбаев заработал свои деньги, продавая лекарства, спикер парламента Чыныбай Турсунбеков – муку, другой депутат Омурбек Бабанов – ГСМ. А что производит или продает Атамбаев?», – продолжил политик.

По его словам, в Год культуры и нравственности он намерен обратиться к президенту с просьбой разъяснить, откуда у него большие средства, сколько рабочих мест он создал, сколько налогов выплатил. «Пусть президент расскажет, что он производит. Золото? Держит швейные цеха, выращивает арбузы или еще что?», – добавил Текебаев.

Политик сообщил, что у Атамбаев имеет ряд фирм, например, бывший завод «Кыргызавтомаш» и другие. По его словам, он пытался выяснить информацию об этом. «Атамбаев не имеет акций или долей в этих компаниях. К «Автомашрадиатору» тоже не имеет отношения. Приватизированные в свое время земля и заводы были распроданы», – заявил политик.

Текебаев добавил, что богатство президента, которое ему якобы дал бог, возникло после 2010 года. По его мнению, в ближайшее время секрет богатства Алмазбека Атамбаева будет раскрыт.