Под Донецком в районе Авдеевки усилились боевые действия

В районе Авдеевки под Донецком продолжаются боевые действия. Как сообщает пресс-центр украинской операции, сепаратисты не прекращают штурмовые действия и активно применяют артиллерию и минометы в районе населенного пункта Авдеевка, – пишет «Украинская правда» .

В сообщении украинской стороны отмечается, что пророссийские сепаратисты «отказались соблюдать режим «тишины» и не захотели забирать тела своих погибших».

Представители украинских военных 31 января предложили "противоположной стороне обеспечить соблюдение режима «тишины».

В сообщении отмечается, что украинская сторона хочет дать возможность сепаратистов осуществить поиск и эвакуацию тел своих погибших в этом районе боевых действий, однако они «проигнорировали данный акт гуманности».

Ночью, по сообщениям украинской стороны, войска пророссийских сепаратистов обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня «Град». Были повреждены несколько домов. По предварительным данным, есть раненые среди местного населения.

Утром 29 января сепаратисты предприняли штурм в районе Авдеевской промзоны, что привело к потерям с обеих сторон. Из-за обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла. Сепаратисты обвиняют в нарушении перемирия украинскую сторону.