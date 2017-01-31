В Душанбе издана книга о живущих в Таджикистане казахах

В Душанбе увидела свет книга ученого Абдисаттара Нургалиева о живущих в Таджикистане этнических казахах, их традициях и сегодняшней жизни. Книга «Казахи Таджикистана» – научное исследование на таджикском языке.

По словам автора, жизнь и традиции казахов Таджикистана – неотъемлемая часть истории этой страны. В своем труде Нургалиев пишет о некоторых представителях казахского этноса, занимавших руководящие посты в советском Таджикистане, о жизни казахов в нынешнее время. 160-страничное исследование «Казахи Таджикистана» издано тиражом 500 экземпляров.

В книге рассказывается о том, что казахи живут на территории нынешнего Таджикистана более 500 лет, однако большая часть казахов выехала в 1990-е годы на историческую родину. По информации Абсаттара Нургалиева, в 1989 году в Таджикистане жило около 12 тысяч казахов, сейчас – порядка двух тысяч.

Книга «Казахи Таджикистана» - 24-я по счету книга Нургалиева. Ранее вышли в свет его труды о казахской литературе и произведениях Абая на таджикском языке. Получивший высшее образование в Казахстане Абдисаттар Нургалиев сейчас преподает в Российско-Таджикистанском университете в Душанбе.