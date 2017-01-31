Верховный суд Кыргызстана призвал не политизировать дело Аскарова

Кыргызстан принял во внимание соображения Комитета ООН по правам человека при вынесении приговора в отношении Азимжана Аскарова. Об этом сообщается на сайте Верховного суда республики.

Согласно информации, дело Аскарова рассматривалось исключительно в рамках уголовного правосудия, не учитывая его правозащитную деятельность или его принадлежность к национальным меньшинствам. Верховный суд также не считает приемлемым политизирование данного вопроса.

«Рассмотрение дела по обвинению Аскарова было открытым, в слушании участвовали правозащитники, международные наблюдатели, представители СМИ, различных международных организаций и иностранных посольств. Стороне защиты были предоставлены все права по вызову дополнительных свидетелей, присутствие которых она посчитала необходимым в процессе», – говорится в сообщении.

24 января 2017 года судебная коллегия Чуйского областного суда по уголовному делу в отношении Азимжана Аскарова оставила в силе решение Базар-Коргонского районного суда – пожизненное лишение свободы. В сообщении напоминается, что адвокаты Аскарова могут обжаловать решение облсуда в Верховном суде.

Напомним, Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года он был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному лишению свободы. В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело Аскарова. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток, содержанием Аскарова в тяжелых условиях.