Рекс Тиллерсон может быть утвержден госсекретарем США в среду

В понедельник Сенат сделал решающий шаг на пути к утверждению бывшего генерального управляющего Exxon Mobil Рекса Тиллерсона государственным секретарем США.

После 30 часов прений было решено провести окончательное голосование по кандидатуре Тиллерсона в среду утром, если только большинство членов Сената в оставшееся время не решит изменить дату голования. 56 сенаторов поддержали эту меру, против были 46. Четыре демократа голосовали вместе с республиканцами.

Лидер демократов Чарльз Шумер пытался перенести голосование на более поздний срок, чтобы подробно расспросить Тиллерсона о его отношении к указу Трампа о временном замораживании въезда в США граждан нескольких стран, но эта попытка провалилась.

Во время слушаний Тиллерс высказался против тотального запрета на въезд в страну какой-либо национальной или религиозной группы.

Для утверждения в должности госсекретаря Тиллерсону необходима поддержка большинства сенаторов, которой, как считается, он обладает.