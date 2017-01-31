Канадские СМИ назвали имена подозреваемых в расстреле посетителей мечети

Канадские СМИ назвали имена подозреваемых: это 27-летний Александр Бисонетт (Alexandre Bissonnette) и Мохамед Хадир (Mohamed Khadir). Либо только Биссонет, либо оба они – студенты расположенного в Квебеке Университета Лаваля. Официально руководство университета пока эту информацию не подтверждает.

Бисонетт – местный уроженец, согласно информации из его фейсбука, в университете он изучал антропологию и политические науки. Хадир имеет марокканские корни.

Хадир был арестован возле мечети, а его сообщник сам вызвал полицию и заявил, что «​чувствует себя плохо после того, что сделал и хочет застрелиться»​. Его задержали на мосту в 20 км от места происшествия после переговоров с полицией.

У задержанных изъято огнестрельное оружие, в том числе пистолет и автоматы АК-47. Ранее ни Бисонетт, ни Хадир никогда не арестовывались полицией.

Позднее агенства со ссылкой на официальные источники в суде сообщили, что только один из двух задержанных является подозреваемым. Имя его не уточняется.

****

На момент происшествия в мечети в районе Сент-Фуа на вечерней молитве находились около 50 человек, 39 из них не пострадали. Свидетели сообщили, что нападавших было трое, однако полиция утверждает, что стреляли два человека и отрицает, что у двух стрелков был сообщник. Свидетели утверждают, что нападавшие были в масках и кричали «​Аллах Акбар»​, но с местным акцентом.

Они вошли в зал с началом молитвы и открыли огонь.

​Посетители мечети попытались обезоружить стрелков, но те расстреляли сопротивлявшихся в упор.

Мечеть, на которую совершено нападение – одна из шести в Квебеке, в нее ходят порядка 5 тысяч прихожан. Руководство мечети утверждает, что никаких конфликтов у них в последние месяцы ни с кем не было.

«Не понимаю, почему напали именно на нее, это небольшая мечеть, –​ цитирует AFP одного из посетителей мечети, который находился внутри во время нападения. – Это не Монреаль и не Торонто».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение «терактом против мусульман» и выразил соболезнования семьям убитых. В заявлении премьер подчеркнул, что канадские мусульмане – «важная составляющая нашей нации», и подобным «бесчеловечным» актам – «не место в нашем обществе».

«Наша сила – в нашем разнообразии, и толерантность ко всем религиям – наша ценность, как граждан Канады», – подчеркнул Трюдо.

Днем ранее Трюдо пообещал, что Канада примет всех беженцев из Сирии, Ирака, Йемена, Ливии и других охваченных войнами стран, которым последний указ президента Дональда Трампа запретил въезд в США.

Премьер провинции Квебек поручил усилить охрану исламских центров в регионе, аналогичные меры предприняты в Нью-Йорке.

Последний антиисламский инцидент в Квебеке произошел летом, когда под дверь исламского центра была подброшена отрезанная свиная голова. Что касается стрельбы, то подобное в Канаде происходит крайне редко из-за жестких законов о контроле за обращением оружием.

Материал Настоящего времени