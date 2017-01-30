Власти канадского Квебека: нападение на мечеть – теракт

Полиция канадского города Квебек сообщает о множестве убитых при стрельбе в местной мечети во время молитвы в результате того, что официальные лица назвали «террористическим актом, направленным на мусульман».

Пресс-секретарь полиции сообщил ранее сегодня о двух арестованных. Президент мечети в Квебеке сообщил о пяти убитых. По сообщениям СМИ, погибли как минимум четыре человека. В полиции пока не называют точное число погибших.

Премьер Квебека Филип Куйяр назвал стрельбу «варварским насилием» и заявил, что это был «террористический акт, направленный против мусульман». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил ранее в Twitter’e: «Этой ночью канадцы оплакивают погибших в ходе трусливого нападения на мечеть в городе Квебек. Мысли мои сейчас с теми, кто погиб, и с их семьями».

Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на очевидца, что огонь по около 40 собравшимся в исламском культурном центре в Квебеке открыли трое вооруженных людей.