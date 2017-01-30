В Таджикистане возросло число жертв схода снежных лавин

Число жертв схода снежной лавины на трассе-Душанбе-Худжанд возросло до 5 человек. Власти говорят, что под толстым слоем горной лавины, возможно, еще находятся люди.

Умеда Юсупова, пресс-секретарь Комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана сообщила, что спасатели этого ведомства извлекли тела 4 человек.«Еще одно тело было обнаружено в легковой автомашине, которая оказалась под снежной лавиной. Спасательные работы на месте схода снежных лавин продолжаются и, возможно, будут обнаружены новые жертвы природного бедствия», – добавила она.

В результате схода 40 снежных лавин и сильного снегопада дорога на участке от 51 до 71 км автотрассы Душанбе-Худжанд была закрыта, более 100 автомашин оказались в снежном плену.

В минувшую субботу из снежного плена на трассе Душанбе-Худжанд были спасены около 500 человек. «Среди эвакуированных много женщин, стариков и детей, некоторые до сих пор пребывают в шоковом состоянии», – сказала Юсупова. Еще одна женщина погибла под лавиной в ГБАО, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

Далер Мерганов, пресс-секретарь компании IRS, обслуживающей дорогу Душанбе-Чанак, сказал, что параллельно со спасательными работами проводятся работы по очистке трассы от снежных завалов, которые местами затруднены – уровень снега на некоторых участках достигает 10 метров. Пока неизвестно, когда будет возобновлено движение по автодороге, которая соединяет центр Таджикистана с севером страны – в горах продолжается снегопад и синоптики не исключают вероятность повторного схода лавин.