Президент Турции посетит Кыргызстан в 2017 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует визит в Кыргызстан в течение 2017 года. Об этом стало известно в ходе встречи посла КР Ибрагима Жунусова с главным советником главы Турции Ялчын Топчу.

Как сообщает посольство КР в Турции, встреча прошла 27 января. Жунусов подчеркнул особые связи кыргызско-турецких отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах и отметил важность поддержания постоянного диалога между странами путем организации и проведения двусторонних визитов на высоком и высшем уровнях, в том числе визита президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Кыргызскую Республику в текущем году.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями и информацией о ситуации в Турции, по текущему состоянию кыргызско-турецких взаимоотношений, а также выразили готовность поддержания дальнейших контактов для проработки конкретных двусторонних проектов.

Последний визит Эрдогана в Кыргызстан был совершен 9 апреля 2013 года в качестве премьер-министра Турции.