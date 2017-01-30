В Узбекистане сегодня отмечают день рождения Каримова и раздают поминальный плов в память первого президента (видео)

Сегодня, 30 января, первому президенту Узбекистана Исламу Каримову исполнилось бы 79 лет. Накануне этой даты – 25 января президент республики Шавкат Мирзияев подписал постановление «Об увековечении памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова».

Согласно постановлению Шавката Мирзияева, отныне ежегодно 30 января в Узбекистане будут отмечать день рождения Ислама Каримова. 2 сентября – день его смерти – будет отмечаться, как День памяти первого президента.

Кроме того, как отмечено в постановлении Мирзияева, имя Ислама Каримова будет присвоено Ташкентскому государственному техническому университету, автомобильному заводу в Асаке, Дворцу искусств в Фергане, Ташкентскому международному аэропорту, а также центральным улицам в Каракалпакстане, городе Ташкенте и областях Узбекистана.

В Самарканде на территории, где находится место захоронения Ислама Каримова, будет возведен мемориальный комплекс.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от кровоизлияния в мозг.

Как сообщили источники «Озодлика» внутри страны, сегодня в ташкентском ресторане «Навруз» был организован поминальный плов в память первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Накануне дня рождения Ислама Каримова на узбекском канале My5 был продемонстрирован фильм «Основатель независимого Узбекистана», посвященный памяти первого президента республики Ислама Каримова. В фильме рассказывается о детстве и служебных достижениях Ислама Каримова, а также о периоде его правления государством. В фильме Каримов возвеличивается в качестве основателя независимого Узбекистана.

Кроме того, в фильме межэтнический конфликт между узбеками и турками-месхетинцами, произошедший в Ферганской долине в 1989 году, преподносится зрителям, как «наследие, оставшееся Каримову от прежнего руководителя».

Авторы фильма преподнесли конфликты, произошедшие в 1990 году в Паркентском и Букинском районах Ташкентской области, как «пощечину кризиса, накопившегося в результате внутренних проблем в годы переходного периода». В фильме рассказывается, что в те дни Каримов героически отправился в центр столкновений, смог завоевать доверие людей и найти быстрое решение возникшей проблемы.

Также в фильме «Основатель независимого Узбекистана» рассказывается о событиях 16 февраля 1999 года.

Однако авторы фильма умолчали об Андижанских событиях, которые вошли в историю, как одни из самых кровавых событий в Узбекистане.

Кроме того, в фильме, посвященном Исламу Каримову, ничего не говорится о личной жизни – семье первого президента Узбекистана, в частности, о его старшей дочери Гульнаре, оказавшейся в центре крупного коррупционного скандала, младшей дочери Лоле, замешанной в семейных интригах, а также супруге Татьяне, родной племянник которой в настоящее время обвиняется в совершении крупных экономических преступлений на территории страны.

Документальный фильм о жизни Ислама Каримова:

Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде в семье служащего. Свою трудовую деятельность он начал в 1960 году на Ташкентском заводе сельскохозяйственного машиностроения («Ташсельмаш»). С 1961 по 1966 год работал инженером, затем ведущим инженер-конструктором на авиационном объединении имени В.П. Чкалова.

В 1966 году Ислам Каримов перешел на работу в Госплан Узбекской ССР главным специалистом и дослужился до первого заместителя председателя Госплана.

В 1983 году Каримов был назначен министром финансов Узбекской ССР, в 1986 году – заместителем председателя Совета министров Узбекской ССР и председателем Госплана республики.

С 1986 года по 1989 год он работал первым секретарем Кашкадарьинского обкома КП Узбекистана, в 1989 году он стал первым секретарем ЦК КП Узбекистана.

24 марта 1990 года на сессии Верховного Совета Узбекской ССР избран Каримов был избран президентом республики.

29 декабря 1991 года на всенародных выборах он был избран президентом Узбекистана.



По результатам всенародного референдума, проведенного 26 марта 1995 года, президентские полномочия И. Каримова были продлены до 2000 года.

По результатам президентских выборов, состоявшихся 9 января 2000 года, И. Каримов был избран президентом Узбекистана сроком на 7 лет.

По результатам президентских выборов, состоявшихся 23 декабря 2007 года, И. Каримов был избран президентом республики сроком на 7 лет.



29 марта 2015 года в Узбекистане состоялись очередные президентские выборы, по итогам которых было объявлено о том, что Ислам Каримов был избран на высший пост страны сроком на 5 лет.

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