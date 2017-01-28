Шавкат Мирзияев предложил построить железную дорогу между Ургенчем и Хивой

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в ходе своей поездки в Хорезм предложил в целях развития туризма в области построить электрифицированную железную дорогу между городами Ургенч и Хива, а также современный вокзал в Хиве.

В будущем ожидается продление движения скоростных поездов «Афрасиаб» до Хорезмской области.

В 1997 году между Ургенчем и Хивой было запущено троллейбусное движение.

Данная 30-километровая троллейбусная линия, позволяющая пассажирам доехать от аэропорта Ургенча до Ичан-Калы (древний внутренний город) в Хиве, была запущена в целях создания удобств для туристов, приезжающих в Хорезмскую область.