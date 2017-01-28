В Бухаре сменился хоким

Как сообщила пресс-служба хокимията (администрации) Бухарской области, хокимом Бухары утвержден Ихтиёр Фармонов, до этого работавший хокимом города Кагана. Предыдущий хоким Бухары Валижон Уринов покинул этот пост по собственному желанию.

Организационный вопрос был рассмотрен на внеочередной сессии Бухарского городского кенгаша народных депутатов 24 января, в которой принял участие хоким Бухарской области Уктам Барноев.

В своем выступлении Уктам Барноев отметил недостатки в социально-экономическом развитии города.

«Строительство жилья и его качество не отвечают требованиям. Не решается вопрос задолженностей по коммунальным услугам. Работы по благоустройству находятся в плачевном состоянии. Из-за безответственного отношения к проблемам, волнующим людей, растет количество жалоб в вышестоящие организации. Все это говорит о недостаточной инициативности руководства города», – заявил хоким области Уктам Барноев.