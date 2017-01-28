В Хиве построят птицеводческий комплекс, который будет производить рекордное число яиц

В Хиве планируется построить один из самых крупных и современных птицеводческих комплексов Узбекистана.

Предприятие «Хива наслли парранда» будет способно заготавливать в год 51 млн штук яиц, выводить 1,4 млн цыплят. На предприятии будет создано 50 рабочих мест, сообщает Podrobno.uz.

Общая стоимость данного проекта, на реализацию которого направляются средства «Узпромстройбанка», составляет 11 миллиардов сумов. На предприятии будет установлено итальянское и китайское оборудование.

Напомним, что ранее Шавкат Мирзияев поставил цель, чтобы в каждом подворье Узбекистана должно быть по 100 кур-несушек. Куратором нового направления в развитии птицеводства стал заместитель премьер-министра Рустам Азимов.

Глава государства поручил вести широкую пропагандистскую и разъяснительную работу среди населения.

«Причем, подходить к ней надо не формально. Нужно дотошно объяснять людям преимущества предпринимательской деятельности, на конкретных цифрах показывать людям сколько они смогут зарабатывать, например, от разведения птиц или коз», – отметил президент Шавкат Мирзияев.