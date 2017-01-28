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Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ограничении иммиграции, передает телеканал CNN. По словам главы Белого Дома, новые меры установят жесткие препятствия на пути у радикальных исламистов, въезжающих в Соединённые Штаты из-за границы.

Как сообщает агентство Reuters, указ приостанавливает выдачу виз гражданам семи стран, где исповедуют ислам. Также запрещается принимать сирийских беженцев и приостанавливает прием просителей убежища из других стран на 120 дней. О создании так называемых «зон безопасности» в Сирии в тексте документа не говорится, уточняет агентство.

В эфире телеканала CBN Трамп ранее подчеркнул, что христиане из Сирии, будут пользоваться приоритетом при принятии решения о предоставлении убежища в США. По его словам, они более всего страдают от насилия со стороны радикальных исламистов.

Во время предвыборной кампании Трамп назвал мусульман «угрозой для США» и призвал запретить им въезд в страну. Слова миллиардера вызвали волну критики в СМИ и социальных сетях. Позднее сторонники Трампа заявили, что речь шла не обо всех мусульманах, а о радикальных исламистах, пытающихся попасть в США.

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