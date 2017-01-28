Жителей 540 домов переселят из-за строительства терминала в аэропорту «Ташкент»

По причине строительства нового международного терминала «Ташкент-4» в столичном аэропорту расселят жителей 540 домов, передает Vesti.uz.

Как сообщил директор Департамента эксплуатации наземных сооружений и управления аэродромами Uzbekistan Airways Антон Ходжаян, столичный хокимият, который занимается расселением, предоставит каждому жителю территории, где расположится новый терминал, предоставят либо равнозначную квартиру, либо земельный участок, либо денежные средства.



Новый международный терминал, здание которого построят в форме священной птицы Хумо, обслужит 1 500 пассажиров в час.