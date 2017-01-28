Кыргызская оппозиция потребовала отставки главы ГКНБ

Комитет защиты политических заключенных потребовал немедленной отставки председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) Абдиля Сегизбаева. Спецслужбы от комментариев пока воздерживаются, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

Также сообщается, что требование отправить в отставку главу Госкомитета нацбезопасности прозвучало на собрании оппозиционных активистов в Бишкеке. Участники мероприятия сошлись во мнении, что судебный процесс над политическими деятелями, обвиняемыми в попытке государственного переворота, должен проходить в открытом режиме. А само судебное преследование имеет политический характер, считают они. Кроме того, правозащитники предложили создать «Список Акунова», куда будут включены государственные служащие, должностные лица, которые причастны к фактам нарушения прав человека.

Комментировать заявления участников собрания в ГКНБ отказались. А суд в Кыргызстане уже несколько раз отказывал в удовлетворении ходатайств о проведении процесса в открытом режиме, объясняя это тем, что подсудимые проходят по особо тяжким государственным преступлениям.

Совместное мероприятие провели члены комитетов «Защиты политических заключенных», «Защиты слова» и движения «Народный курултай», которые потребовали от властей прекратить оказывать давление на подсудимых оппозиционеров, а сам процесс проводить в открытом режиме.

Оппозиционные деятели Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков, Дастан Сарыгулов, Бекболот Талгарбеков, Торобай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев и Тойгонбек Калматов были задержаны в мае прошлого года по обвинению в попытке государственного переворота. В ноябре Дастан Сарыгулов был отпущен под домашний арест в связи с состоянием здоровья. Остальные содержатся в СИЗО ГКНБ. Дело оппозиционеров рассматривает Первомайский районный суд столицы.

Некоторые активисты посчитали, что по политическим мотивам преследуют и экс-депутата Максата Кунакунова, которого официально обвиняют в пособничестве терроризму. По их словам, руководство ГКНБ допускает незаконные действия, поэтому немедленно должно уйти в отставку.

Заявление с требованием проводить судебный процесс в открытом формате участники собрания адресовали ГКНБ и Генеральной прокуратуре. Официального ответа они пока не получили. Вследствие чего гражданские активисты решили сформировать «Список Акунова», куда будут включены причастные к нарушениям прав человека государственные служащие. Название списку дано в честь активиста объединенного фронта «За достойное будущее Кыргызстана» Бектемира Акунова, погибшего в СИЗО Нарына в 2007 году.

Первыми в «Список Акунова» будут внесены глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, прокуроры – гособвинители на судебном процессе над вышеуказанными оппозиционерами и руководители телеканалов ОТРК и ЭЛТР, отметил председатель «Комитета защиты свободы слова» Адиль Турдукулов.

Полный список «нарушителей прав человека» будет опубликован позже. Активисты намерены выслушать мнения и других групп, которые внесут своих фигурантов в «Список Акунова». По итогам собрания участники приняли резолюцию о необходимости привлечь к отвественности чиновников, причастных к нарушениям.