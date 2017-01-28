В Афганистане задержан предполагаемый боевик из Казахстана

Силами безопасности Афганистана задержан подозреваемый в причастности к запрещенной в Казахстане исламистской организации, на которую возложили ответственность за организацию террористической атаки в 2011 году в городе Атырау. Местные информационные агентства со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Казахстана сообщают, что 28-летний Дамир Зналиев, находящийся в розыске в Казахстане, задержан 19 января в провинции Сари-Пуль Афганистана на севере Афганистана. Он добавил, что в настоящее время совместно с силовыми органами «прорабатывается его экстрадиция в Казахстан», сообщает информационное агентство «Казинформ».

«Джунд-аль-Халифат» в Казахстане внесен в список экстремистских организаций и запрещен решением суда в городе Атырау от 25 ноября 2011 года. Предположительно эта группировка стоит за взрывами в городе Атырау и перестрелку в Алматы в октябре-ноябре 2011 года.

По версии казахстанских силовиков, Зналиев был в числе создателей «Джунд-аль-Халифат», называемой казахстанской террористической организацией. По некоторым данным, Зналиев был в числе создателей связанной с международной экстремистской группировкой местной организации.

Вместе с Зналиевым, по сообщениям СМИ Афганистана, задержан еще один предполагаемый боевик, предположительно выходец из Центральной Азии.