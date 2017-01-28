Франсуа Фийон подаст в суд на СМИ, написавшие о работе его жены

Кандидат в президенты от французских правоцентристов Франсуа Фийон осудил сообщения СМИ о том, что его жена Пенелопа получала деньги из парламентских фондов, якобы не выполняя никакой работы. В эфире первого канала французского телевидения TF1 вечером 26 января он выступил против «низких нападок», цель которых, по его словам, «нанесение удара» сильному политическому оппоненту.

Фийон не отрицает, что его жена получала деньги из парламентских фондов, но заявляет, что в этом нет ничего противозаконного. По его словам, супруга всегда работала на него еще с 1980 года. Она правила его речи, представляла его на демонстрациях и составляла краткие сводки по материалам прессы.

Франсуа Фийон намерен предоставить суду все необходимые документы, подтверждающие, что работа его супруги на должности парламентского атташе была реальной, а не фиктивной, как предполагают авторы публикации в сатирическом еженедельнике Le Canard enchaînéé. По данным этого издания, в период с 1998 по 2006 год Пенелопа Фийон получила из государственной казнысвыше полумиллиона евро, числясь парламентским атташе.

«У меня нет слов, настолько низкие эти заявления, – сказал Фийон в телеинтервью. – Но я толстокож, мне приходилось противостоять любого рода клевете. Кроме той, которая направлена против моей жены, чтобы навредить мне». По словам политика, его супруга начала работать в качестве его парламентского атташе в 1997 году, когда эту должность покинул предыдущий сотрудник. Фийон заявил, что любит свою жену и сделает все, чтобы защитить ее в сложившейся ситуации. «Единственное, что может помешать мне быть кандидатом в президенты, – это выдвижение против меня обвинений», – сказал он, добавив, что в подобном случае откажется продолжать избирательную кампанию.

Пока же кандидат в президенты от партии «Республиканцы» заявил, что намерен подать жалобу против сатирического еженедельника и других изданий, порочащих его имя. Согласно опросу общественного мнения, проведенному институтом социологических исследований Odoxa по заказу France Info, с ноября 2016 года, когда Франсуа Фийон с большим отрывом победил на выборах кандидата в президенты от правоцентристов, уровень его популярности понизился на 16 пунктов: 61 процент опрошенных теперь придерживаются о нем негативного мнения. 54 процента респондентов считают его мужественным, но при этом 67 процентов не верят в его честность. 76 процентов участников опроса высказались за принятие закона, запрещающего парламентариям принимать на работу родственников.

После публикации Le Canard enchaînéé суд Парижа по финансовым делам открыл расследование по подозрению в фиктивном трудоустройстве Пенелопы Фийон. Следователи проверят не только ее работу в Национальной ассамблее (нижней палате парламента Франции), но и в издании Revue des deux mondes, владельцем которого является друг Франсуа Фийона Марк Ладре де Лашарьер. Последний сообщил в интервью изданию Le Monde 27 января, что супруга Фийона была задействована им в качестве неформального стратегического советника. По данным Le Canard enchaînéé, с мая 2012-го по декабрь 2013 года Пенелопа Фийон получала от данного издания месячное жалование в размере 5 тысяч евро.