В Узбекистане мошенницы пообещали воскресить умершего за $31,5 тыс.

В Узбекистане мошенницы пообещали отцу воскресить умершего сына за $31500, пишет Podrobno.uz со ссылкой на местную газету «Инсон ва конун».

Этот факт мошенничества в Гурленском районе быстро разнесся по кишлаку. Преступление совершили местная жительница Мунаввара Давлатова и Малика Рузиматова (имена и фамилии изменены) из Янгиарыкского района.

Мунаввара Давлатова несколько лет назад объявила себя «табибом». В ее способности кто-то верил, кто-то махнул рукой. В общем, в один из дней на прием к «табибу» пожаловала жительница Янгиырыкского района 54-летняя М.Рахимова со своей взрослой дочерью Маликой Рўзиматовой и попросила избавить ту от болезни. Давлатова охотно согласилась и принялась за «лечение». Оно длилось несколько дней.

«Табиб» за это время как следует изучила свою клиентку. Она поняла, что сможет сделать Малику своей подельницей. Давлатова давно вынашивала планы заработать на мошенничестве большие деньги. Малика согласилась стать напарницей.

В их западню первым попал житель кишлака «Галаба» Ургенчского района Ражаббой Бобожонов. Его сын У.Бобожонов совершил преступление, связанное с наркотиками, и отбывал срок наказания. Напарницы вошли в доверие к Бобожонову и пообещали ему за $800 и 400 тысяч сумов помочь вызволить сына из тюрьмы. Ражаббой ака поверил мошенницам и вручил им требуемую сумму денег.

«Сестры», окрыленные успехом, ждали еще большую добычу. На крючок мошенниц теперь попался житель Гурлена Б.Отажонов. Он тяжело страдал из-за потери первенца М.Отажонова, погибшего в результате автоаварии. Со своими душевными страданиями он пришел к «табибу».

Давлатова почуяла запах солидного куша. Она сказала, что у нее есть знакомый адвокат по имени Малика. Чтобы поднять ее авторитет в глазах несчастного мужчины, рассказала несколько историй из адвокатской деятельности Малики. Дескать, она освободила из зала суда несколько подсудимых, обвиняемых в обороте наркотиков, а кому-то благодаря ее защите срезали сроки наказания с 15 лет до 6.

«А может ваш сын жив, а в автоаварии погиб другой человек», - заявила, не моргнув глазом, женщина. И Ражаббой ака поверил этой чудовищной фразе. Мунаввара, не теряя времени, тут же позвонила Малике и попросила побыстрее приехать.

«Адвокат», не мешкая, приступила к «делу». Она тоже смогла убедить Ражаббой ака, что его сын жив. Сказала с уверенностью, что у нее есть очень близкие люди в правоохранительных органах. Они помогут найти сына.

Через некоторое время Малика огорошила Ражаббой ака – его сын жив, сейчас сидит в тюрьме. Тот поверил и выложил мошенницам $31500, продуктов питания и одежды на 4,1 млн сумов.

На суде вина М.Рузиматовой и М.Давлатовой была полностью доказана. Ранее совершившая преступление, но освобожденная от наказания по амнистии, М.Рузиматовой теперь была осуждена на 11 лет лишения свободы. По заслугам получила и М.Давлатова.

Удивляет в этих историях поведение доверчивых людей. Как можно вручать заработанные потом деньги в руки мошенниц, верить в их «искусство» обманывать и вымогать.