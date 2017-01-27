Туркменистан обеспокоен заявлением о железнодорожной линии в Россию

Туркменистан выразил обеспокоенность после заявления таджикского должностного лица о потенциальном плане открытия железной дороги в Россию, которая бы пролегала через туркменскую территорию.

В опубликованном в среду заявлении министерства иностранных дел Туркменистана говорится, что предполагаемое заявление заместителя начальника компании «Таджикские железные дороги» (ТЖД) Усмона Каландарова было «неэтичным».

В СМИ Таджикистана приводятся слова Каландарова, публично заявившего 24 января, что Таджикистан обсуждает возможность открытия новой железнодорожной линии, которая свяжет Таджикистан с Россией через Узбекистан, а участок ветки проходил бы через территорию Туркменистана.

В заявлении МИД Туркменистана эти высказывания характеризуются как не способствующие дальнейшему развитию двусторонних и региональных связей, и предполагается, что Таджикистан должен опровергнуть это заявление. В заявлении МИД говорится, что Туркменистан и Таджикистан участвуют в реализации проекта по строительству железнодорожной линии Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, и что Туркменистан в ноябре завершил первую фазу его строительства.

В заявлении министерства выражается готовность Туркменистана продолжать сотрудничество с Таджикистаном и надежда, что власти Таджикистана «рассмотрят неприятие недружественного заявления должностных лиц Таджикистана».