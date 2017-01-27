В Астане подвергли критике работу прокуроров

Генеральный прокурор Казахстана на заседании коллегии генеральной прокуратуры об итогах работы за 2016 год и задачах на предстоящий период в Астане подверг критике работу подчиненных.

Жакип Асанов сказал, что в составе прокуратуры много «честных сотрудников» и много того, что он назвал «балластом». Генпрокурор призвал «не создавать иллюзию, будто сотрудники ведомства работают с утра до вечера и занимаются полезной государственной работой». Говоря о наличии «современно мыслящих» сотрудников, Асанов призвал коллег к кардинальному изменению подходов к работе, менталитета и мышления.

Помощник президента – секретарь совета безопасности Казахстана Владимир Жумаканов, отмечая акции самосожжений у зданий прокуратуры в минувшем году, призвал работников эффективнее осуществлять надзор за соблюдением законности.

6 декабря в Астане жительница Жамбылской области Майра Рысманова совершила акт самосожжения у контрольно-пропускного пункта генеральной прокуратуры в знак протеста против осуждения ее сына. Спустя несколько дней она скончалась в больнице. Родственникам погибшей в генеральной прокуратуре обещали провести проверку. А 22 декабря в городе Шымкенте у здания областной прокуратуры облился горючей смесью и поджег себя местный предприниматель Нуркен Айнабеков. На момент самосожжения он проходил подозреваемым по делу о предполагаемом мошенничестве.