Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Атамбаев подписал новую Конституцию Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня подписал новую Конституцию страны. Во время подписания глава государства сказал, что большая часть граждан поддержала поправки в основной закон.

На церемонии подписания присутствовали спикер парламента Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, председатель Верховного суда Айнаш Токбаева, а также лидеры парламентских фракций, депутаты и члены правительства.

Подлинник Конституции страны будет храниться в аппарате президента, а копии переданы в Жогорку Кенеш, правительство и Верховный суд.

Референдум по внесению изменений в основной закон страны состоялся 11 декабря 2016 года. В нем приняли участие 42 процента избирателей, 80 процентов участников поддержали предлагаемые поправки, 16 процентов высказались против. Изменения направлены на расширение полномочий премьер-министра. Поправки наделяют президента правом представлять своих кандидатов в Конституционный суд страны и отстранять судей от должности, если это решение поддержат две трети парламента.

Back to top
XS
SM
MD
LG