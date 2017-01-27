Атамбаев подписал новую Конституцию Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня подписал новую Конституцию страны. Во время подписания глава государства сказал, что большая часть граждан поддержала поправки в основной закон.

На церемонии подписания присутствовали спикер парламента Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, председатель Верховного суда Айнаш Токбаева, а также лидеры парламентских фракций, депутаты и члены правительства.

Подлинник Конституции страны будет храниться в аппарате президента, а копии переданы в Жогорку Кенеш, правительство и Верховный суд.

Референдум по внесению изменений в основной закон страны состоялся 11 декабря 2016 года. В нем приняли участие 42 процента избирателей, 80 процентов участников поддержали предлагаемые поправки, 16 процентов высказались против. Изменения направлены на расширение полномочий премьер-министра. Поправки наделяют президента правом представлять своих кандидатов в Конституционный суд страны и отстранять судей от должности, если это решение поддержат две трети парламента.