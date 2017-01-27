В Душанбе начали проверку в отношении бывшего мэра

Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией при президенте Таджикистана начало расследование схем предполагаемого присвоения бюджетных средств в администрации города Душанбе в бытность Махмадсаида Убайдуллоева мэром столицы.

Заместитель руководителя агентства Ильяс Идрисзода сказал журналистам сегодня, что основанием для расследования послужили жалобы жителей столицы. По его словам, начата проверка по предполагаемым хищениям при реализации жилищного проекта и в ряде учреждений душанбинской мэрии.

Махмадсаид Убайдуллоев руководил администрацией города последние 20 лет. Указ президента Таджикистана Эмомали Рахмона о его отстранении с поста главы администрации города Душанбе был опубликован 12 января. В этот же день на посты главы администрации Душанбе был назначен сын Рахмона Рустам Эмомали, который возглавлял антикоррупционную службу.

Махмадсаид Убайдуллоев является председателем верхней палаты парламента Таджикистана, то есть вторым официальным лицом в государстве.