В Кремле прокомментировали планы США по «безопасным зонам» Сирии

Россия с осторожностью отреагировала на планы США по созданию «безопасных зон» в Сирии, заявив, что Вашингтон не консультировался с Москвой по этому вопросу и что до принятия решение должны быть просчитаны все возможные последствия.

Президент США Дональд Трамп заявил 25 января, что он намерен создать «безопасные зоны» для беженцев в Сирии в соответствии с планами по ограничению иммиграции в Соединенные Штаты. Сообщалось, что Трамп направил поручение в Пентагон и Госдепартамент по подготовке в 90-дневный срок плана создания таких зон в Сирии, в соответствии с проектом распоряжения, которое, как предполагается, будет подписано в ближайшие дни.

«Нет, с российской стороной американские наши партнеры не советовались. Это суверенное решение», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 января. Он заявил, что необходимо «просчитать все возможные последствия», чтобы «это не усугубило ситуацию с беженцами».

Турция и сирийская исламистская группировка заявили, что они всегда поддерживали идею безопасных зон в Сирии, но для комментария им необходимо ознакомиться с планом США. «Мы поддерживаем любой план по защите гражданского населения, но мы должны знать детали этого плана», - сказал агентству DPA Ясер аль-Юсеф, представляющий группировку «Нуреддин аз-Зинки».