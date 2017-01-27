Государственный департамент США покинет ряд руководителей

В США ряд высокопоставленных кадровых дипломатов покинут Государственный департамент после того, как администрация Трампа приняла заявление об их отставке. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на представителей американского дипломатического ведомства. Газета Washington Post называет эти отставки неожиданными.

Среди тех, чьи отставки были приняты: Томас Кантримен, который служил заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, а также заместитель госсекретаря по вопросам управления Патрик Кеннеди; помощник госсекретаря по консульским вопросам Мишель Бонд, и Джентри Смит, который возглавлял Управление по делам иностранных представительств.

Среди тех, кто покинет Госдепартамент, Виктория Нуланд, бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии и Грегори Старр, помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности.

Трампу и его переходной команде еще предстоит заполнить многие высшие дипломатические посты, в том числе три должности заместителей госсекретаря. Кандидатура госсекретаря, на пост которого Трамп выдвинул Рекса Тиллерсона, как ожидается, должна быть утверждена Сенатом на следующей неделе.