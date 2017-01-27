Родственник покойного президента Акбарали Абдуллаев опасается пыток в Узбекистане (видео)

Как стало известно «Озодлику», Генеральная прокуратура Узбекистана завела абсолютно новое уголовное дело в отношении Акбарали Абдуллаева – родного племянника супруги покойного президента Узбекистана Татьяны Каримовой.

Новое дело в отношении родственника Каримова

Как стало известно из единого государственного реестра судебных решений Украины, заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана Хуррамов У.Х. возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего Акбарали Абдуллаева 15 октября 2016 года.

В документе говорится, что Абдуллаев обвиняется в присвоении чужого имущества, сокрытии иностранной валюты, в должностном подлоге и легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

10 октября 2013 года Акбарали Абдуллаев был арестован по схожим обвинениям, после суда, составшегося в ноябре 2014 года, он был приговорен к заключению на неопределенный срок.

20 января «Озодлик» сообщал о том, что летом 2016 года Абдуллаев вышел на свободу по амнистии, но спустя небольшое время после смерти 2 сентября президента Ислама Каримова, он незаконно покинул страну, а 14 января был задержан в международном аэропорту города Киева.

25 января радио «Голос Америки» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева сообщило о том, что Акбарали Абдуллаев был задержан, когда его личный самолет приземлился в аэропорту украинской столицы для заправки топливом.

В документах, имеющихся в распоряжении «Озодлика», говорится, что во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Киева пограничники обнаружили, что Абдуллаев находится в розыске Интерпола, после чего родственник покойного Ислама Каримова был задержан.

Украинские пограничники обнаружили у него паспорта Узбекистана и Доминиканы.

Суд в Киеве

Спустя два дня после задержания Акбарали Абдуллаева, то есть 16 января в Соломенском районном суде города Киева состоялись судебные слушания по делу Абдуллаева.

Как стало известно нашему радио по результатам этих слушаний, 15 октября 2016 года Яшнабадский районный суд Ташкента по уголовным делам вынес решение о задержании и доставке Акбарали Абдуллаева в Узбекистан.

В уголовном деле, возбужденном Генеральной прокуратурой Узбекистана, говорится, что Абдуллаев подозревается в присвоении государственных средств на сумму 262 млрд 480 млн 393 тысячи 106 сумов, укрытии иностранной валюты на сумму 195 млн 290 тысяч 103,7 долларов США, 271 тыс 602 евро, повторном служебном подлоге и легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тысяч латвийских латов.

Угроза пыток и бесчеловечного обращения

В ходе слушаний в Соломенском районном суде города Киева Акбарали Абдуллаев и его адвокат заявили, что уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой Узбекистана, является «абсолютно безосновательным».

В частности, сам Абдуллаев заявил в суде, что он уже отбыл наказание за аналогичные преступления в Узбекистане.

Адвокат Абдуллаева настаивал в суде о невозможности его выдачи в Узбекистан из-за наличия пыток и бесчеловечного обращения в СИЗО и тюрьмах в этой стране. Также адвокат попросил украинских судей обратить внимание на отчеты международных организаций о систематичности применения пыток и схожих форм обращения к заключенным в местах лишения свободы в Узбекистане.

Он также ходатайствовал об освобождении Абдуллаева под залог.

По словам адвоката Акбарали Абдуллаева, ежемесячное содержание его подзащитного в СИЗО обойдется властям в 2,5 тысячи гривен (около 90 долларов США).

Однако судья решил, что доводы Акбарали Абдуллаева и его адвоката «основаны на предположениях и являются необоснованными». Он также отклонил ходатайство об освобождении Абдуллаева под залог.

Учитывая серьезность уголовного дела в отношении Акбарали Абдуллаева и требования Минского соглашения, суд в Киеве постановил взять его под арест сроком на 40 дней.

Согласно Минскому соглашению от 1993 года, Государства – члены Содружества Независимых Государств, в том числе Узбекистан и Украина взяли на себя обязательства в отношении оказания правовой помощи.

Согласно постановлению Соломенского районного суда города Киева, Акбарали Абдуллаев останется под арестом до поступления запроса из Ташкента о его выдаче.

В ходе освещения данной темы репортер «Озодлика» обратился за комментарием в Генпрокуратуру Узбекистана, но вот что ответил ему не представившийся сотрудник пресс-службы главного надзорного органа:

– Мы не можем предоставить вам по телефону информацию об уголовном деле, извините.

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