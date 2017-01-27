В Ташкенте к лету могут появиться автобусы с кондиционерами

Уже к этому лету в столице Узбекистана могут появиться автобусы большой вместимости, работающие на сжатом газе и оснащенные кондиционерами, сообщил на пресс-конференции председатель правления компании «Тошшахартрансхизмат» Отабек Садыков.



По словам чиновника, в Ташкенте с прошлого года стали проводиться эксплуатационные испытания автобуса MAN, который был собран на мощностях MAN Auto-Uzbekistan под Самаркандом.

«Этот автобус показал себя с положительной стороны. Есть некоторые недостатки, над решением которых мы сейчас работаем вместе с «Узавтосаноат» и MAN Auto-Uzbekistan. Они приняли наши замечания касательно количества поручней, размера форточек и установки кондиционеров. С нашей стороны были пожелания по эксплуатации двигателей. Будем надеяться, что производители все это учтут», – отметил Садыков.

При этом он также добавил, что по планам выпуск автобусов MAN должен начаться уже в этом году. В ближайшее время по этому проекту появится соответствующий правительственный документ. К тому же, как подчеркнул руководитель компании, на данный момент обсуждается поставка низкопольных автобусов SamAuto LE 60, разработанных на заводе «СамАвто». Этот транспорт уже заступил на обслуживание пассажиров в некоторых областях республики, пишет Sputnik.

Всего же в этом году «Тошшахартрансхизмат» планирует закупить 70 новых автобусов большой вместимости и 140 Isuzu. В 2016 году для столицы было приобретено 80 автобусов марки Isuzu, которые сегодня оказывают услуги пассажирам по разным маршрутам.

Отметим, что на сегодняшний день столичный парк наземной пассажирской техники, включающий в себя 1350 машин, состоит в основном из низкопольных автобусов большой вместимости Mercedes-Benz Conecto Low Floor (600 единиц) и автобусов марки Isuzu средней вместимости, выпущенных самаркандским предприятием «СамАвто» (684 единицы).