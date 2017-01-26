В Узбекистане будет создана комиссия по противодействию коррупции

В Узбекистане планируется создать межведомственную комиссию по противодействию коррупции. Об этом интернет-изданию Sputnik сообщил заместитель начальника пресс-службы Генеральной прокуратуры республики Умид Мухаммедов.



Соответствующий проект закона должен быть разработан в первом квартале 2017 года. По словам Мухаммедова, аналогичные комиссии в разных сферах в стране уже давно работают. Это, к примеру, комиссии по торговле людьми или по делам несовершеннолетних.

«Во-первых, одна из наших задач – определить, какие именно органы власти будут бороться с таким явлением, как коррупция, и какие у них будут права и обязанности. Значит, мы должны предоставить перечень этих органов, куда также будут включены институты гражданского общества. То есть мы должны конкретно определить, кто за что отвечает. Сейчас это спланировано, уже составлены проекты нормативных актов. И они на данный момент широко обсуждаются специалистами», – прокомментировал представитель пресс-службы ведомства.



Кроме того, как он заметил, в этой работе был учтен опыт развитых стран, в частности, Норвегии и Сингапура, где уровень коррупции значительно ниже, чем в других государствах. Поэтому в рамках этой работы будут использованы и наработки этих стран.



При этом собеседник также уточнил, что сейчас сложилось не совсем правильное мнение, какими именно функциями и полномочиями будет наделена новая структура. По его словам, многие это поняли по-своему, что якобы комиссия будет выявлять какие-то коррупционные преступления и возбуждать уголовные дела. На этот счет специалист отметил, что в силовых ведомствах страны, таких, как МВД и Генпрокуратура, уже действуют соответствующие структурные подразделения. Кстати, и они в рамках новых разработок будут совершенствовать свою деятельность, добавил он.



«Межведомственная комиссия займется анализом, разработкой конкретных предложений по совершенствованию законодательства и принятием комплекса мер, направленных на пропаганду и совершенствование нормативных документов и подзаконных актов. Она будет заниматься выявлением системных проблем в этой сфере.



При этом еще один важный момент в этой работе – повышение профессиональной подготовки сотрудников государственных органов. Если мы не поменяем мировоззрение государственного аппарата, в том числе правоохранительных органов, мы результатов не добьемся», – пояснил Умид Мухаммедов. Соответственно, весь предлагаемый комплекс мер по искоренению коррупции в стране будет также отражен в разрабатываемой программе на ближайшие два года.