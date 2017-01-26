Турция рассматривает вопрос срочной выплаты компенсации пострадавшим при крушении «Боинга» под Бишкеком

Турецкая сторона рассматривает «срочный» вариант выплаты компенсаций пострадавшим жителям села Дачи-СУ близ бишкекского аэропорта «Манас», куда 16 января утром упал грузовой самолет «Боинг 747». Данный вопрос накануне обсудили министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов, зампредседателя комиссии по расследованию авиационных происшествий Министерства по делам транспорта и морских коммуникаций Турции Мустафа Фират и заместитель главы Дирекции гражданской авиации Турции Хайдар Ялчин. Об этом сообщается на сайте министерства.

Мустафа Фират сказал, что Турция будет следить за выполнением обязательств, которые авиакомпания MyCargo взяла на себя при осуществлении полетов. По его словам, борт был застрахован. С момента крушения представители страховой компании и представители авиаперевозчика находятся в Бишкеке и работают над выявлением и оценкой ущерба.

Турецкая сторона рассматривает «срочный» вариант выплаты компенсаций – это материальная помощь пострадавшим, тем, кто потерял родных и близких, возмещение имущественной утраты.

Представители органов Турции заявили, что цель этой встречи – заверить Кыргызстан в том, что турецкая сторона выполнит все свои обязательства.

Напомним, грузовой самолет «Боинг-747-400» упал 16 января около 7.20 утра на дома в селе Дачи-СУ близ аэропорта «Манас». Десятки домов были разрушены. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту «Гонконг – Бишкек – Стамбул». В результате авиакатастрофы 39 человек погибли.

Правительство страны семьям погибших и пострадавших выплатит по 70 тысяч сомов. Cемьи погибших из фонда президента Алмазбека Атамбаева получат по 100 тысяч сомов, из фонда спикера Жогорку Кенеша – по 80 тысяч сомов.