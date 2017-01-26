США могут сократить финансирование ООН и других организаций

Администрация Трампа готовит президентские указы, предусматривающие сокращение взносов Соединенных Штатов в бюджеты ООН и других международных организаций, и потенциальный отказ от выполнения условий международных многосторонних соглашений, сообщает New York Times.

Рассматривается, в частности, идея резкого сокращения финансирования международных учреждений, полноправным членом которых является Палестинская администрация или ООП, организаций, поддерживающих практику абортов, или любых мероприятий, нарушающих режим санкций, введенных против Ирана или Северной Кореи. Финансовому бойкоту могут также подвергнуться организации, находящиеся под контролем или сильным влиянием государств – спонсоров террора, повинных в репрессиях в отношении различных меньшинств или иных систематических нарушениях прав человека.

Проект указа предполагает учреждение комиссии, которая представит дополнительно список международных программ, финансирование которых Соединенные Штаты смогут сократить, как минимум, на 40 процентов. К ним относятся миротворческие операции, деятельность Международного уголовного суда, экономическая помощь странам, выступающим против «важных аспектов американской внешней политики». Соединенные Штаты покрывают четверть бюджета Управления миротворческих операций ООН.

Что касается соглашений, которые США могут потенциально денонсировать, то они должны быть многосторонние и не затрагивать «национальную безопасность, экстрадицию и внешнюю торговлю». В пояснительной записке к проекту указа в качестве примера приведены два таких соглашения: Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенция о правах ребенка.

New York Times напоминает, что в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп крайне скептически отзывался также о Парижском соглашении по климату. Не ясно, относится ли данное соглашение к области внешней торговли, выведенной из-под действия готовящегося указа.