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Трамп подписал указы, ужесточающие миграционную политику

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, направленных на повышение безопасности границ и избавление от иммигрантов, незаконно живущих в Соединенных Штатах.

Трамп подписал указ 25 января во время церемонии в Департаменте внутренней безопасности США, где он представил нового министра генерала в отставке Джона Келли.

Распоряжения предусматривают строительство пограничной стены на границе США с Мексикой и сокращение федерального финансирования так называемых заповедных городов, где не арестовывают и не задерживают нелегальных иммигрантов.

Указы являются частью радикальных мер по борьбе с нелегальными мигрантами, которые вступят в силу в ближайшие дни. В частности, они будут включать дальнейшие меры по запрету на прием беженцев и приостановление выдачи американских виз для граждан Сирии, Ирака, Ирана и других мусульманских стран.

Запрет на предоставление права на убежище в Соединенных Штатах делает исключение для религиозных меньшинств, которые спасаются от преследования, продлится несколько месяцев, пока власти не введут строгий процесс проверки на местах, по данным Reuters и AP. Другой указ, как сообщают агентства новостей со ссылкой на неназванных чиновников, будет блокировать выдачу виз любому гражданину Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Трамп сказал в телевизионном интервью 25 января, что строительство пограничной стены, которую он обещал возвести во время своей предвыборной кампании, начнется в течение нескольких месяцев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что эти документы направлены на улучшение пограничного контроля, в том числе посредством расширения депортации нелегальных иммигрантов. Первый из указов предусматривает «строительство крупного физического барьера» на границе США с Мексикой, сообщил Спайсер.

Как он выразился, речь идет о мерах, отвечающих «здравому смыслу». И, как говорил в ходе избирательной кампании Трамп, «Мексика заплатит» за возведение защитной стены «тем или иным образом».

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