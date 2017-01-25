Жилье в Ташкенте смогут купить иногородние и иностранцы

На портале СОВАЗ опубликован проект Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека», разработанный по инициативе Президента. Данным документом предлагается предоставить иногородним и иностранцам возможность покупать квартиры или дома в Ташкенте и Ташкентской области, передает Podrobno.uz.

Так, например, предлагается установить правило, в соответствии с которым резиденты Республики Узбекистан могут приобретать жилье новой постройки (на первичном рынке). При этом его стоимость должна составлять не менее 2 тыс. МРЗП. Нужно будет также уплатить государственную пошлину в размере 5-10% от цены недвижимости.

На этих же условиях жилье могут приобрести нерезиденты (иностранцы), однако стоимость квартиры или дома должна составлять не менее 100 тыс. долларов США.

Напомним, что в настоящее время наличие постоянной прописки в Ташкенте (Ташкентской области) является непременным условием для приобретения физическими лицами жилых помещений в нашем городе, пишет Norma.

Так, сделки по купле-продаже, мене, ренте, отчуждению с условием пожизненного содержания, а также залогу (ипотеке), уступке недвижимого имущества (части недвижимого имущества) и все иные сделки отчуждения недвижимого имущества в виде жилого либо нежилого помещения, находящегося в г. Ташкенте, подлежат нотариальному заверению и государственной регистрации только тогда, когда приобретающей стороной является физическое лицо:

имеющее постоянную прописку в г. Ташкенте;

постоянно прописанное в г. Ташкенте в соответствии с пунктами 2, 5, 9-11 Перечня категорий лиц – граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области, при условии постоянного проживания (пребывания в должности) на территории г. Ташкента не менее 3-х лет и предъявлении справки ОВД о наличии постоянной прописки.

Аналогичные правила касаются заключения сделок с недвижимостью в Ташобласти. При этом жители Ташкента вправе приобретать недвижимость в Ташобласти, а жители Ташобласти в Ташкенте – нет.