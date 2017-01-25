В РК суд признал главного редактора газеты вымогателем, но освободил от ареста

Суд в Астане приговорил главного редактора газеты Central Asia Monitor и издателя сайта Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина к пяти годам ограничения свободы. Он освобожден из-под стражи в зале суда. Суд признал его виновным в «вымогательстве госзаказов для своих медиаресурсов» в особо крупном размере и постановил установить пробационный контроль за ним сроком на пять лет.

Решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Габдуллин также лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, руководящие должности сроком до 10 лет. Решением суда, арест, наложенный на имущество подсудимого, отменен, имущество конфискации не подлежит.

Суд при назначении наказания учел наличие на иждивении несовершеннолетних детей, добровольную явку 62-летнего Габдуллина в органы следствия, и возврат денежных средств, сказал судья Баглан Идрисов, оглашая приговор. С просьбой назначить наказание не связанное с лишением свободы к суду в ходе прений ранее обратился прокурор.

Бигельды Габдуллин был взят под арест в ноябре 2016 года. В ходе следствия и в суде предъявленные ему обвинения он признал и вернул деньги, предположительно полученные в результате «вымогательства за госзаказы».