АБР требует от Таджикистана пересмотреть тарифы на электроэнергию

Азиатский банк развития потребовал от правительства Таджикистана пересмотреть действующие тарифы на электроэнергию, которые вступили в силу с 1 ноября 2016 года. Это одно из 13 условий перед таджикскими властями в обмен на 50 млн долларов для поддержки бюджета страны.

«Только в случае полного выполнения наших условий Таджикистан получит эти деньги. Возможно, это произойдет в первом квартале этого года», – сказал глава представительства АБР в Таджикистане Си Си Ю на пресс-конференции.

По словам Си Си Ю, одним из условий банка была ликвидация кросс-субсидирования по тарифам на электроэнергию, когда существуют разные тарифы для потребителей. «Тарифы на электроэнергию для населения и насосных станций дешевле стоимости производства электроэнергии. Однако тарифы для частного сектора и промышленных предприятий намного дороже, за счет чего возмещаются затраты на производство электроэнергии. Но такой подход не способствует развитию частного сектора», – говорит он.

Таким образом, АБР требует снизить тарифы за потребленную электроэнергию для частного сектора и предпринимателей, и повысить – для населения и насосных станций.По его словам, правительство Таджикистана согласилось с выдвинутым условием и сейчас работает над пересмотром тарифов. Когда это требование АБР будет выполнено, повышение тарифов на электроэнергию в Таджикистане станет вторым за последние 5 месяцев.

С 1 ноября прошлого года тарифы на электроэнергию в Таджикистане подорожали с 12,6 до 14,65 дирамов за киловатт-час. Повышение цен на электроэнергию происходит в Таджикистане по рекомендации Всемирного банка дважды в год на 20%. Соответствующий меморандум между правительством Таджикистана и Всемирным Банком о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию был подписан в 2006 году в целях повышения рентабельности энергетической отрасли страны.